ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:55

Бастрыкина заинтересовали приставания мигранта к девочке в Мурино

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовали приставания мигранта к девочке в Мурино

Внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина привлекло уголовное дело, возбужденное в Ленинградской области. 

Его открыли после жалоб на совершение развратных действий с 12-летней школьницей в городе Мурино, о чем сообщает информационный центр СК. Инцидент датируется этим месяцем.

В ведомстве подчеркнули, что в противоправных действиях был замечен мигрант, а именно 22-летний уроженец Таджикистана. В настоящее время он задержан, с ним ведутся следственные действия.

Бастрыкин затребовал у коллег доклад о ходе расследования дела.

фото: пресс-служба СК


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама