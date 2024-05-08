Бастрыкина заинтересовали приставания мигранта к девочке в Мурино

Внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина привлекло уголовное дело, возбужденное в Ленинградской области.

Его открыли после жалоб на совершение развратных действий с 12-летней школьницей в городе Мурино, о чем сообщает информационный центр СК. Инцидент датируется этим месяцем.

В ведомстве подчеркнули, что в противоправных действиях был замечен мигрант, а именно 22-летний уроженец Таджикистана. В настоящее время он задержан, с ним ведутся следственные действия.

Бастрыкин затребовал у коллег доклад о ходе расследования дела.

фото: пресс-служба СК