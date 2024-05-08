Директор школы в Приморском районе получила прокурорское представление

Петербургская прокуратура обнаружила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности школы №428, расположенной на Юнтоловском проспекте.

Выяснилось, что услуги поставщика, выполнившего госзаказ от школы, оплатили несвоевременно. Таким образом были нарушены права подрядчика. Контракт заключался в рамках нацпроекта "Образование", уточняет надзорное ведомство.

Директору учреждения вынесли прокурорское представление, а ответственное за госконтракты лицо привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд)

На официальном сайте школы директором школы числится Ольга Топехина.

Фото: ЗАКС.Ру