Тихоненко объявил о старте своей муниципальной кампании во Владимирском округе

Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко 8 мая официально объявил о планах переизбраться в округе. В своих социальных сетях он опубликовал четырехминутный ролик, в котором рассказал об успехах муниципалов в округе в части благоустройства, а также поделился планами на будущее.

В своей публикации муниципал не уточнил, пойдет ли на выборы в качестве самовыдвиженца. В 2019 году он избирался от партии "Яблоко", однако в партии не состоял. В интервью "Фонтанке" в августе 2023 году муниципал рассказывал, что позиция "Яблока" по ключевым вопросам для него наиболее близка. Источник ЗАКС.Ру в партии назвал возможное выдвижение Тихоненко от "яблочников" в 2024 году "маловероятным".

Сам Тихоненко рассказал ЗАКС.Ру, что допускает выдвижение от какого-либо объединения, но деталей потенциального сотрудничества не привел. Сейчас он собирает команду для участия в выборах. Ссылку для желающих присоединиться муниципал опубликовал в соцсетях.

"Сейчас самое время объединиться в одну большую команду, чтобы закрепить все позитивные результаты деятельности команды муниципалитета с 2019 года, а также в ближайшие 5 лет реализовать новые проекты по благоустройству, озеленению, культуре, досугу!" - говорится в публикации.

Напомним, в сентябре 2024 года в МО "Владимирский округ" и еще 109 муниципальных образованиях Петербурга пройдут местные выборы. Всего в городе планируется избрать порядка 1,5 тысячи мундепов.

Константин Леньков / Кадр из видео Дениса Тихоненко