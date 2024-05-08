В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра

"Желтый" уровень погодной угрозы объявлен в Петербурге в связи с ожидаемым усилением ветра, сообщили в городском правительстве. Непогоду следует ожидать 9 мая с утра до вечера.

"С 09 часов до 21 часа 9 мая на территории Сaнкт-Петербуpга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветреной погоды", — поведали в Смольном.

Ожидается, что местами порывы ветра смогут достигать скорости 15 м/с. "Желтый" уровень угрозы предполагает потенциально опасную погоду.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в четверг днем в Петербурге ожидается переменная облачность с температурой воздуха от +7 до +9 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами может наблюдаться гололедица.

Фото: ЗАКС.Ру