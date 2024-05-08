В ЛДПР предложили закрепить ведущую роль Конституции в муниципальном законодательстве

В муниципальном законодательстве следует закрепить ведущую роль Конституции России, считают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Составленный ими законопроект появился 8 мая в электронной базе парламента.

Поправки вносятся в пункт 1 статьи 4 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Существующая редакция указывает в качестве правовой основы местного самоуправления, в том числе, нормы международного права и международные договоры России, и лишь затем Конституцию России, что не устраивает либерал-демократов.

Подобная ситуация дает почву для приоритезации международных норм и договоров перед Конституцией, опасаются авторы проекта.

"Представляется недопустимым зафиксированный в федеральном законе <...> такой приоритет норм международного права над нашей Конституцией и считаем, что никаких внешних ограничений для ее действия быть не может", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы проекта предлагают поставить в начале перечисления Конституцию, тем самым закрепив главенство Основного закона в законодательстве о местном самоуправлении.

Фото: ЗАКС.Ру