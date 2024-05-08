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Новости 18:05

КГИОП требует снести третий этаж здания Юридического института на Васильевском

фото ЗакС политика КГИОП требует снести третий этаж здания Юридического института на Васильевском

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) выразил свое недовольство внешним видом дома №3 по Гаванской улице в судебном иске, о чем пишет издание "Канонер". Чиновников не устроил появившийся третий этаж у здания, принадлежащего частному Юридическому институту. Первоначально построенное как детский сад в середине 1930-х годов, оно имело всего два этажа.

В середине 2000-х годов было санкционировано возведение трехэтажной пристройки, которая так и не получила разрешение на ввод в эксплуатацию. По данным Госстройнадзора, пристройка не использовалась как минимум до 2021 года.

Иск КГИОП появился после того, как дом №3 снова решили расширить: нынешней зимой начались несогласованные работы по надстройке третьего этажа. Комитет требует от частного института привести объект в соответствие с эскизным проектом, который был одобрен чиновниками.

фото: люблюпитер, Citywalls.ru


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