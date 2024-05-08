КГИОП требует снести третий этаж здания Юридического института на Васильевском

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) выразил свое недовольство внешним видом дома №3 по Гаванской улице в судебном иске, о чем пишет издание "Канонер". Чиновников не устроил появившийся третий этаж у здания, принадлежащего частному Юридическому институту. Первоначально построенное как детский сад в середине 1930-х годов, оно имело всего два этажа.

В середине 2000-х годов было санкционировано возведение трехэтажной пристройки, которая так и не получила разрешение на ввод в эксплуатацию. По данным Госстройнадзора, пристройка не использовалась как минимум до 2021 года.

Иск КГИОП появился после того, как дом №3 снова решили расширить: нынешней зимой начались несогласованные работы по надстройке третьего этажа. Комитет требует от частного института привести объект в соответствие с эскизным проектом, который был одобрен чиновниками.

фото: люблюпитер, Citywalls.ru