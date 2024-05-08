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Новости 18:23

Рябоконь отчитался о передаче телевизора ветерану

фото ЗакС политика Рябоконь отчитался о передаче телевизора ветерану

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия") поведал подписчикам своего Telegram-канала о предпринятом им посещении ветерана Великой Отечественной войны. Компанию парламентарию составили врио главы МО "Малая Охта" Андрей Степанов и член штаба ОНФ в Петербурге Алексей Мельников.

Гости поздравили ветерана с Днем Победы и подарили ему телевизор. Фотоотчет депутат приложил к опубликованному посту.

"Посетили ветерана, поздравили с 79-й годовщиной Победы и подарили телевизор", — написал Рябоконь.

Визит был нанесен 99-летнему жителю Красногвардейского района, полковнику в отставке Владимиру Мелентьеву. Ранее он преподавал в Академии тыла и транспорта, также ветеран известен как автор книг по военной истории.

Фото: Рябоконь Андрей / Telegram


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