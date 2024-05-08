Останина предложила расширить ответственность за оборот некачественной продукции для несовершеннолетних

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила 8 мая о том, что обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой высказать свою позицию по вопросу расширения ответственности за оборот некачественной продукции для несовершеннолетних (ст. 238 УК РФ). Сейчас повышенная ответственность предусмотрена за производство, хранение и сбыт товаров для детей в возрасте до шести лет, Останина же хочет распространить это правило на товары для всех лиц, не достигших совершеннолетия.

По мысли депутата, пункт "б" части второй соответствующей статьи следует изложить в следующей редакции: "совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до 18 лет". Сейчас в пункте говорится о детях в возрасте до шести лет.

В связи с этим Останина попросила Бастрыкина высказать позицию по вопросу изменения законодательства и предоставить статистику о преступлениях, совершенных в 2021-2023 годах по указанной статье, "включая совершение таких преступлений в отношении детей". Также она попросила силовика проверить детские аттракционы по всей России.

Причиной обращения депутата послужил инцидент в Краснодарском крае, где трое детей пострадали во время катания на аттракционе.

Фото: duma.gov.ru