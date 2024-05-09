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Новости 10:14

Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Победы

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Победы

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский выпустили совместное поздравление петербуржцев с Днем Победы, распространенное администрацией градоначальника. Беглов также отдельно выпустил поздравление с 80-летним юбилеем освобождения Севастополя.

В своем совместном обращении Беглов и Бельский отметили, что к победе над Германией народ вели любовь к Родине и вера в правое дело. Отдельно упомянули они о блокаде Ленинграда, заявив, что память о ней будет вечно жить в каждой петербургской семье.

От рассуждений о прошлом авторы перекинули мостик в современность. "Сегодня Россия вновь борется с поднявшим голову нацизмом. Вновь вся военная машина Запада разбивается о мужество наших воинов, о силу духа нашего народа, скрепленную памятью о победах наших предков", — говорится в обращении.

Губернатор и председатель ЗакСа выразили благодарность ветеранам, блокадникам, подпольщикам, труженикам тыла и узникам фашистских лагерей.

Отдельно Беглов выпустил поздравление с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецких войск и заявил, что Россия "гордится Севастополем — Городом-Героем, городом морской славы, городом патриотов".

Фото: ЗАКС.Ру


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