Путин выступил с речью перед участниками парада на Красной площади

Президент Владимир Путин выступил с речью в ходе парада на Красной площади в Москве. Глава государства заявил, что Россия постарается не допустить глобального столкновения и попутно заверил, что страна никогда не принижала значения союзников по Второй мировой войне.

"Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но, в то же время, никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", — заявил Путин в своем выступлении.

Президент также высказал мнение, что в первые годы Великой Отечественной войны СССР практически в одиночку противостоял гитлеровской Германии, в то время как "на военную мощь вермахта работала практически вся Европа".

"При этом подчеркну: Россия никогда не принижала значения Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии", — добавил президент.

При этом, с точки зрения Путина, элиты стран Запада пытаются исказить правду о войне. Согласно его представлениям, в своей политике они прибегают к "реваншизму, издевательству над историей", а заодно стремятся "оправдать нынешних последователей нацистов".

Говоря непосредственно о дате 9 Мая, российский лидер назвал ее "эмоциональным, пронзительным днем". День Победы объединяет поколения, добавил он.

Фото: Кремль. Новости / Telegram (скриншот видео)