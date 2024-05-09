Бастрыкину пожаловались на поведение мигрантов в коммуналке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению о незаконном проживании мигрантов в коммунальной квартире, сообщили 9 мая в силовом ведомстве. Жалоба на соседей с зарубежным гражданством ранее поступила в информационный центр СК.

По сообщению заявителя, в августе 2023 года в комнату одной из коммунальных квартир в Петербурге заселились несколько иностранцев. Позже они якобы под угрозой насилия заставили автора обращения и еще одного гражданина выехать из помещения.

"Регистрации и официального права на проживание по указанному адресу у мигрантов не имеется. Обращения в правоохранительные органы результатов не принесли", — отметили в СК.

Главное следственное управление Следкома по Петербургу организовало проверку в связи с жалобой. Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя ГСУ по городу Олега Бобкова доложить о результатах разбирательства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Фото: пресс-служба СК