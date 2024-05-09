Сквер Кобзона может появиться в Петербурге

Имя покойного исполнителя Иосифа Кобзона может появиться на карте Петербурга, следует из проекта постановления городского правительства. Документ опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Документ содержит перечень из 13 безымянных скверов, которым предлагается присвоить названия. Список составлен с учетом решения Топонимической комиссии от 28 марта, отмечается в проекте.

Так, на улице Чапыгина может появиться сквер Адмирала Дрозда, северо-восточнее дома № 17 по Каменноостровскому проспекту — сквер Виталия Мельникова. Также на Петроградской стороне предлагают назвать именем Динары Асановой сквер на Ординарной улице и именем Игоря Масленникова — сквер к северо-востоку от дома № 9 по Мытнинской набережной.

Сквер Иосифа Кобзона может появиться в начале проспекта Луначарского, сквер Мамина-Сибиряка — на углу Загородного проспекта и Верейской улицы.

Зеленую зону на углу Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова предлагают назвать в честь Льва Успенского. Сквер южнее дома № 109 по проспекту Обуховской Обороны хотят назвать Варгунинским, участок между домами № 143 и 145 по проспекту Народного Ополчения предлагают наречь сквером Ополченцев-Кировцев.

Безымянный сквер на Петергофском шоссе могут назвать сквером Генерала Духанова. В самом Петергофе на Суворовской улице может появиться сквер Бамовцев, а на улице Юты Бондаровской — сквер Суворовская Роща. Наконец, сквер на Церковной улице в Пушкине может получить имя Федора Тютчева.

Фото: ЗАКС.Ру