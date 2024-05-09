В Ленобласти сотрудники ДПС помогли доставить в больницу годовалого ребенка

Сотрудники ДПС в Выборгском районе Ленобласти помогли поскорее довезти годовалого ребенка в больницу, сообщили 9 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону. Водитель заблудился в дороге и обратился к правоохранителям за помощью.

Инцидент произошел днем 7 мая на выезде с автодороги "Магистральная" на автодорогу "Зеленогорск — Приморск — Выборг". К сотрудникам обратился водитель, который вез в машине годовалого ребенка, его мать и фельдшера. Ребенка необходимо было поскорее доставить в больницу, однако автомобилист сбился с пути.

"Фельдшер сообщила, что у ребенка высокая температура, кислородное голодание и судороги, и его необходимо срочно доставить в реанимацию", — рассказали в ГУ МВД.

Дорожные полицейские с включенными сигналами сопроводили автомобиль до больницы, где ребенку оказали помощь. Позже выяснилось, что она вызвала скорую помощь, но бригада долго не приезжала, и тогда она обратилась к фельдшеру поселка Приветнинское. Та, осмотрев малыша, заявила о необходимости ехать в медучреждение. По дороге водитель заплутал, из-за чего потребовалась помощь ДПС.

В настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.

Фото: ЗАКС.Ру