В Петербурге 10 мая пройдут дожди и выглянет солнце

В Петербурге ждут небольшие дожди, а температура все еще не собирается подниматься выше климатической нормы, об этом 10 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду в городе окажет влияние периферия циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. Из-за этого в Петербурге будут небольшие дожди, а температура будет ниже нормы. Также ненадолго может выглянуть солнце.

Воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать, а после полудня расти, и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 11 мая, в Петербурге не ждут осадков, а температура воздуха прогреется до +10.

Фото: ЗАКС.Ру