Путин внес кандидатуру на пост главы правительства России

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны, об этом 10 мая рассказал председатель парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров", – сказал Володин.

Уже в пятницу, 10 мая, Госдума примет решение по должности премьер-министра. На пленарном заседании по этому вопросу выступит и сам Мишустин.

Как отметил Володин, от Мишустина требуют ответить на вопросы по: демографии, повышению благополучия граждан, поддержке семьи и молодежи, укреплению технологического суверенитета и так далее.

Фото: Правительство России / Telegram (скриншот видеозаписи)