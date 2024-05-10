Сын Патрушева может стать вице-премьером в новом правительстве

Дмитрий Патрушев может вновь занять пост вице-президента, об этом 10 мая пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомые с ходом кадровых консультаций.

По данным РБК, Дмитрий Патрушев не будет и главой Минсельхоза, и вице-премьером: прежнее месте работы он покинет. Однако, по мнению другого источника РБК, именно о вице-премьере в министерстве идет речь.

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. Его отец Николай Патрушев – он тоже работает в правительственных органах России. С 2008 года занимает пост секретаря Совбеза, а ранее – с 1999 года по 2008-й – возглавлял ФСБ.

Фото: ЗАКС.Ру