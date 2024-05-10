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Новости 11:48

На Литейном проспекте в Петербурге произошло ДТП с погибшими

фото ЗакС политика На Литейном проспекте в Петербурге произошло ДТП с погибшими

В Центральном районе Петербурга утром в пятницу, 10 мая, произошло ДТП, в котором погиб мужчина, об этом пишет 78.ru.

Происшествие произошло около 5:40 утра на пересечении Литейного проспекта с улицей Пестеля. Там столкнулись Kia X-Line и Kia Sorento.

Оказалось, что водителем одной из машин был 27-летний уроженец Узбекистана, который решил, что можно проигнорировать красный сигнал светофора, и врезался в другое авто. Он был за рулем Kia X-Line.

По итогу машина загорелась и была превращена в куче металла. Внутри авто, в котором был 27-летний уроженец Узбекистана, был также пассажир. Он погиб.

Фото: ЗАКС.Ру


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