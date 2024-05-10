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Новости 12:46

В Петербурге хотят выделять гранты на социальную рекламу с положительным образом многодетной семьи

фото ЗакС политика В Петербурге хотят выделять гранты на социальную рекламу с положительным образом многодетной семьи

Петербургские депутаты Законодательного собрания предложили выделять гранты на социальную рекламу, которая будет формировать положительный образ многодетных семей, об этом 10 мая в своем Telegram-канале написал председатель парламента города Александр Бельский.

Авторами инициативы стали депутаты Денис Четырбок, Всеволод Беликов и Павел Крупник от фракции "Единая Россия" и Павел Иткин с Андреем Малковым от ЛДПР. По их мнению, это может информационно помочь реализации демографической политики.

"Искренне считаю, что продвижение и популяризация большой семьи – это задача, в которую важно вкладывать бюджетные средства. Многодетная семья – действительно огромное счастье. В нашем городе таких семей около 10%. Нужно повышать их число", – написал Бельский.

Также спикер отметил, что в 2024 году в петербургском бюджете на поддержку многодетных семей заложено 4,6 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Малков Андрей Витальевич 
Четырбок Денис Александрович 




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