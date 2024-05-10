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Новости 17:54

Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

фото ЗакС политика Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

Государственная дума утвердила на пост премьер-министра России Михаила Мишустина, об этом 10 мая пишут "РИА Новости".

Сначала Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании Госдумы, а после был принят проект постановления об утверждении его премьер-министром. В общей сложности за кандидатуру Мишустина проголосовали 375 парламентариев, 57 депутатов воздержались, а против не проголосовал никто. 

Теперь через неделю Мишустин должен будет представить президенту России Владимиру Путину предложения о структуре органов исполнительной власти. В течение 14 дней Мишустин представит парламенту на утверждение кандидатуры других министров, кроме МИДа и силового блока.

Фото: ЗАКС.Ру


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