Пожар в доме-памятнике у "Василеостровской" привел к эвакуации жильцов

Минувшим вечером в Петербурге загорелась крыша трехэтажного жилого дома, расположенного на пешеходной линии Васильевского острова (7-я линия, дом 42). Как сообщает региональный главк МЧС, огонь охватил 300 квадратных метров.

Ближе к десяти часам вечера пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. Около полуночи пламя потушили.

В ликвидации пожара участвовали 17 спасателей и четыре ведомственных машины.

Горел дом Струйских, построенный в конце XVIII века и признанный региональным памятником.

Фото: ЗАКС.Ру