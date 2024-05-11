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Новости 10:45

Пожар в доме-памятнике у "Василеостровской" привел к эвакуации жильцов

фото ЗакС политика Пожар в доме-памятнике у "Василеостровской" привел к эвакуации жильцов

Минувшим вечером в Петербурге загорелась крыша трехэтажного жилого дома, расположенного на пешеходной линии Васильевского острова (7-я линия, дом 42). Как сообщает региональный главк МЧС, огонь охватил 300 квадратных метров.

Ближе к десяти часам вечера пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. Около полуночи пламя потушили.

В ликвидации пожара участвовали 17 спасателей и четыре ведомственных машины.

Горел дом Струйских, построенный в конце XVIII века и признанный региональным памятником. 

Фото: ЗАКС.Ру


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