На проспекте Медиков поменяли асфальт

На Петроградской стороне завершились работы по замене дорожного полотна на всем протяжении проспекта Медиков, связывающего Кантемировский мост с набережной Карповки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного, отмечающая, что на этой магистрали находятся важные объекты социальной инфраструктуры.

После ремонта проезжей части, завершившегося досрочно, рабочие приступили к приведению в порядок тротуаров.

"Важно, что работы проводятся комплексно, с применением современных материалов и технологий, которые продлевают срок службы дорожного полотна и повышают безопасность движения транспорта", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Обновленное дорожное покрытие на проспекте Медиков хорошо адаптировано к перепадам температуры. Оно представляет собой двухслойный асфальтобетон.

фото: gov.spb.ru