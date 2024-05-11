На проспекте Медиков поменяли асфальт

На Петроградской стороне завершились работы по замене дорожного полотна на всем протяжении проспекта Медиков, связывающего Кантемировский мост с набережной Карповки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного, отмечающая, что на этой магистрали находятся важные объекты социальной инфраструктуры.
После ремонта проезжей части, завершившегося досрочно, рабочие приступили к приведению в порядок тротуаров.
"Важно, что работы проводятся комплексно, с применением современных материалов и технологий, которые продлевают срок службы дорожного полотна и повышают безопасность движения транспорта", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.
Обновленное дорожное покрытие на проспекте Медиков хорошо адаптировано к перепадам температуры. Оно представляет собой двухслойный асфальтобетон.