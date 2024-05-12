В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки

В результате обстрела Белгорода 12 мая в десятиэтажном доме обрушился подъезд сверху донизу, передает ТАСС. Предварительной причиной инцидента называют обстрел со стороны Украины.

"Число пострадавших выросло до пяти человек, их количество может вырасти", — передает информагентство слова своего собеседника.

На месте стартовали поисково-спасательные работы. В здании проводится эвакуация в связи с опасностью дальнейшего обрушения.

К месту происшествия выехал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он заявил, что обрушение произошло "в результате прямого попадания снаряда".

UPD: Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с инцидентом.

Фото: Настоящий Гладков / Telegram (скриншот видеозаписи)