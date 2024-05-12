Роспотребнадзор начал санитарное расследование из-за сообщений о пищевом отравлении в "Заре"

В Петербурге Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с сообщением о пищевом отравлении в пансионате "Заря", сообщили в ведомстве 12 мая. Информацию о вспышке острой кишечной инфекции распространила днем ранее "Фонтанка".

Как сообщили в региональном управлении ведомства, в ходе расследования удалось подтвердить факт обращения постояльцев "Зари" за медицинской помощью в период с 9 по 10 мая.

Управление организовало комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, речь идет о дезинфекции, отборе проб сырья, пищевой и готовой продукции, обследовании сотрудников пансионата и заболевших лиц.

"Ситуация находится на контроле управления", — отметили в Роспотребнадзоре.

Фото: Роспотребнадзор Санкт-Петербург / Telegram