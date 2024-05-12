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Новости 14:45

Беглов поздравил петербуржцев с днем медсестры

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с днем медсестры

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам по случаю Международного дня медицинской сестры, отмечаемого 12 мая. Глава города вспомнил о пандемии коронавируса, а также о поручениях президента, чья очередная инаугурация состоялась на уходящей неделе.

"Президентом поставлена задача достижения технологического лидерства России. В том числе в медицине", - говорится в речи Беглова, опубликованной на сайте Смольного.

По оценке чиновника, Петербург справляется с задачей успешно. Последняя статистика гласит, что в городе работает свыше 43 тысяч медсестер.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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