Беглов поздравил петербуржцев с днем медсестры

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам по случаю Международного дня медицинской сестры, отмечаемого 12 мая. Глава города вспомнил о пандемии коронавируса, а также о поручениях президента, чья очередная инаугурация состоялась на уходящей неделе.

"Президентом поставлена задача достижения технологического лидерства России. В том числе в медицине", - говорится в речи Беглова, опубликованной на сайте Смольного.

По оценке чиновника, Петербург справляется с задачей успешно. Последняя статистика гласит, что в городе работает свыше 43 тысяч медсестер.

Фото: ЗАКС.Ру