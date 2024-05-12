В Петербурге задержали топ-менеджера "Газпрома"

Петербургские правооохранители в ночь на субботу задержали 51-летнего заместителя гендиректора ООО "Газпром ПХГ" Алексея Бажанова, о чем пишет издание 47news.

Дело в отношении топ-менеджера связано с его работой на посту гендиректора компании "Газпром инвестгазификация". Оно возбуждено по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) из-за строительства спорткомплекса в Оренбургской области. По версии следствия, половина средств из выделенных на проект 67 млн рублей была похищена.

Примечательно, что более десяти лет Бажанов работал в петербургской экономической полиции.

Фото: ЗАКС.Ру