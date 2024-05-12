Милонов раскритиковал Николая Фоменко за поездку с выступлением в Латвию

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов высказался о намерениях музыканта и шоумена Николая Фоменко провести 9 июля творческий вечер в латвийской Юрмале. По мнению политика, артист нашел неподходящее место и время для такого мероприятия. Милонов утверждает, что декларируемое стремление порадовать зал - это "набор оправдашек".

"Считаю, что Фоменко является очень жадным человеком, однако в нынешней ситуации важно обращать внимание и на фактор совести. Ведь ехать в страну, которая сейчас занимает самую агрессивную позицию в отношении русских — безнравственно и преступно по отношению к России", - написал единоросс в собственном Telegram-канале.

Поездка в Латвию в нынешний исторический период представляется Милонову чем-то, находящимся за гранью возможного.

Бывший участник группы "Секрет" Николай Фоменко пларирует прочесть публике произведения российских прозаиков Ивана Бунина, Михаила Зощенко и Сергея Довлатова.

Фото: ЗАКС.Ру