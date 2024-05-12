Полиция изучает детали смертельного ДТП рядом с Сосновым Бором

Минувшей ночью в Ломоносовском районе Ленобласти не поделили дорогу легковая иномарка и грузовик, о чем сообщило ГУ МВД по региону.

Авария случилась на трассе, соединяющей Сосновый Бор и форт "Красная горка". Согласно официальной версии, водитель Chevrolet по непонятной причине выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение.

Нарушивший ПДД 42-летний мужчина скончался на месте, а водителя большегруза увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские продолжают разбираться в подробностях ДТП.

Фото: ЗАКС.Ру