ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:14

Полиция изучает детали смертельного ДТП рядом с Сосновым Бором

фото ЗакС политика Полиция изучает детали смертельного ДТП рядом с Сосновым Бором

Минувшей ночью в Ломоносовском районе Ленобласти не поделили дорогу легковая иномарка и грузовик, о чем сообщило ГУ МВД по региону.

Авария случилась на трассе, соединяющей Сосновый Бор и форт "Красная горка". Согласно официальной версии, водитель Chevrolet по непонятной причине выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение.

Нарушивший ПДД 42-летний мужчина скончался на месте, а водителя большегруза увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские продолжают разбираться в подробностях ДТП.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама