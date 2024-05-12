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Новости 21:52

Путин снял Шойгу с поста министра обороны

фото ЗакС политика Путин снял Шойгу с поста министра обороны

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации предложение назначить новым министром обороны Андрея Белоусова, который до этого занимал пост первого заместителя председателя правительства, сообщили в Совфеде 12 мая.

Белоусову 65 лет, родился в Москве в семье экономистов. Ранее он был помощником президента по экономическим вопросам, возглавлял министерство экономического развития и другие профильные ведомства.

Прежний министр обороны Сергей Шойгу 12 мая назначен секретарем Совета безопасности, сообщает ТАСС. Чем займется прежний секретарь Николай Патрушев, в Кремле пообещали рассказать позднее. 

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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