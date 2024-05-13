Начальник петербургского уголовного розыска назначен замминистра МВД по Северной Осетии

Начальник уголовного розыска Петербурга Олег Колесников был назначен на должность заместителя министра МВД по Республике Северная Осетия – Алания, об этом 13 мая пишет "Фонтанка.ру".

По информации издания, еще перед вторыми длинными майскими выходными министр МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о назначении Колесникова на должность замминистра МВД по Республике Северная Осетия – Алания.

В Северной столице Колесников последние пять лет работал начальником Управления уголовного розыска Петербурга и Ленинградской области, а также был полковником полиции. Уточняется, что в воскресенье, 12 мая, Колесников уже выехал на новое место работы.

Фото: ЗАКС.Ру