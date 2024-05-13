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Начальник петербургского уголовного розыска назначен замминистра МВД по Северной Осетии

фото ЗакС политика Начальник петербургского уголовного розыска назначен замминистра МВД по Северной Осетии

Начальник уголовного розыска Петербурга Олег Колесников был назначен на должность заместителя министра МВД по Республике Северная Осетия – Алания, об этом 13 мая пишет "Фонтанка.ру".

По информации издания, еще перед вторыми длинными майскими выходными министр МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о назначении Колесникова на должность замминистра МВД по Республике Северная Осетия – Алания.

В Северной столице Колесников последние пять лет работал начальником Управления уголовного розыска Петербурга и Ленинградской области, а также был полковником полиции. Уточняется, что в воскресенье, 12 мая, Колесников уже выехал на новое место работы.

Фото: ЗАКС.Ру


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