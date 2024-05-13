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Новости 10:18

Экс-сотрудника "Яндекса" задержали по подозрению в госизмене

фото ЗакС политика Экс-сотрудника "Яндекса" задержали по подозрению в госизмене

Силовики в Нижегородской области задержали бывшего сотрудника компании "Яндекс" по делу о госизмене, об этом 13 мая пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Сотрудники ФСБ не уточняли, какую именно должность занимал сотрудник в компании, однако сказано, за что он был задержан. Предполагается, что он переводил деньги украинскому фонду после начала СВО. Деньги, в дальнейшем, по данным ФСБ, идут на закупку оборудования и снаряжения для армии Украины.

Также в ведомстве отметили, что ранее подозреваемый уезжал из России после начала мобилизации, а также привлекался за участие в митингах.

Фото: ЗАКС.Ру


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