Экс-сотрудника "Яндекса" задержали по подозрению в госизмене

Силовики в Нижегородской области задержали бывшего сотрудника компании "Яндекс" по делу о госизмене, об этом 13 мая пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Сотрудники ФСБ не уточняли, какую именно должность занимал сотрудник в компании, однако сказано, за что он был задержан. Предполагается, что он переводил деньги украинскому фонду после начала СВО. Деньги, в дальнейшем, по данным ФСБ, идут на закупку оборудования и снаряжения для армии Украины.

Также в ведомстве отметили, что ранее подозреваемый уезжал из России после начала мобилизации, а также привлекался за участие в митингах.

Фото: ЗАКС.Ру