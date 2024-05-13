Бастрыкин заинтересовался работой перевозчиков в Петербурге после ДТП на набережной Мойки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о работе петербургских перевозчиков на маршрутах общественного транспорта, об этом 13 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что жители Василеостровского района Петербурга в интернете опубликовали обращение к главе СК Бастрыкину и попросили проверить перевозчиков, которые занимаются перевозками пассажиров на маршрутах общественного транспорта в городе.

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало проверку в связи с обращением жителей. Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ по городу Олегу Бобкову доложить по доводам, указанным в публикации.

При наличии оснований следователями будет организована проверка.

Фото: пресс-служба СК РФ