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Новости 11:18

Планировку территории для станции метро у вокзала ВСМ собираются утвердить до конца 2024 года

фото ЗакС политика Планировку территории для станции метро у вокзала ВСМ собираются утвердить до конца 2024 года

До конца 2024 года собираются утвердить проект планировки территории под линию метро со станцией "Лиговский проспект-2" у вокзала Высокоскоростной магистрали (ВСМ), об этом 13 мая пишут "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на комитет по строительству Петербурга.

Согласно городскому генплану, станцию "Лиговский проспект-2" планируют открыть в 2040 году. 

Уточняется, что станция станет частью Красносельско-Калининской линии метрополитена и будет следующей после планируемой станции "Обводный канал-2".

Проектом планировки занимается ООО "Севзапинжтехнология". После утверждения проекта будет подана заявка в комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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