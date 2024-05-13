Комиссия ЗакСа поддержала введение штрафов за неуплату курортного сбора

Члены постоянной комиссии Заксобрания по вопросам правопорядка и законности 13 мая поддержали проект закона о введении в Петербурге штрафов за нарушение правил уплаты курортного сбора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующий законопроект подготовили в Смольном.

Гости города, которые не захотят платить по 100 рублей за сутки пребывания в гостинице или отеле, в случае принятия закона могут быть привлечены к ответственности на сумму от 500 до 2000 рублей.

Также ряд мер направлен на мотивацию владельцев мест временного проживания к взиманию сбора. Штрафовать должностных и юридических лиц предлагают за нарушение сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора, за нарушение сроков перечисления сбора в бюджет города и за нарушение порядка учета плательщиков сбора. Дороже всего юрлицам обойдется несвоевременный перевод собранных средств в городскую казну — за это предлагается начислять штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Председатель комиссии Константин Чебыкин на заседании обратился к председателю комитета по развитию туризма Сергею Корнееву с предложением продумать вопрос об освобождении от уплата взноса семей участников СВО, которые приехали в Петербург, чтобы навещать военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Корнеев заявил, что разделяет позицию Чебыкина и считает нужным проработать этот вопрос.

Напомним, с 1 апреля 2024 года в Петербурге взимается курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, зарегистрированные в других регионах (в том числе и Ленобласти). За первый месяц городские власти отчитались о доходе в 19 млн рублей. По словам председателя комитета по туризму Сергея Корнеева, туристы адекватно относятся к сбору.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру