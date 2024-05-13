В Петербурге с 13 по 17 мая будут отключать некоторые фонтаны на промывку

С 13 по 17 мая в Петербурге будут отключать некоторые фонтаны на промывку и техническое обслуживание, об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Всего будет отключено 17 фонтанов. Их будут отключать постепенно, какие-то на день, а какие-то на несколько дней.

В понедельник, 13 мая, будут отключены фонтаны на проспекте Стачек, на Кирочной улице и на Советской улице в Кронштадте. С 13 по 15 мая будет остановлена работа фонтанов на Приморском и Московском проспектах.

Во вторник, 14 мая, на один день отключат фонтан на площади Ленина в Кронштадте и в этот же день до 17 мая отключится фонтан на Петергофском шоссе. Также до 17 мая с 15 числа не будут работать фонтаны на Московской площади и Крестовском проспекте.

В четверг, 16 мая, отключат сразу три фонтана на Ленинградской улице в Кронштадте, фонтаны на улице Комсомола и на Московском проспекте. В пятницу, 17 мая, работы с фонтанами проведут на 3-ей Красноармейской улице, Московском проспекте и Сенной площади.

Фото: пресс-служба Смольного