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Новости 13:48

У ж/д станции "Белоостров" поезд сбил насмерть мужчину

фото ЗакС политика У ж/д станции "Белоостров" поезд сбил насмерть мужчину

В Петербурге у жлезенодорожной станции "Белоостров" погиб мужчина в прошедшие выходные, об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Финляндского литейного отдела МВД России на транспорте.

Погибший мужчина 43 лет шел рядом с железнодорожными путями. Машинист поезда увидел его, начал подавать сигналы и применил экстренное торможение, однако наезд все равно не удалось предотвратить.

Из-за этого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Происшествие повлияло на движение электричек, задержка составила 18 минут.

На данный момент, сотрудники транспортной полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: ЗАКС.Ру


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