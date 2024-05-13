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Муниципал 14:19

В Совфеде приняли к сведению идеи петербургского мундепа о разделении НДФЛ на части

фото ЗакС политика В Совфеде приняли к сведению идеи петербургского мундепа о разделении НДФЛ на части

Предложение депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова по разделению налога на доходы физических лиц на три части в зависимости от его место проживания в Совете Федерации сочли "заслуживающими внимания", следует из письма заместителя председателя комитета по бюджету и финансовом рынкам Андрея Епишина. 

Сафонов предлагает распределять НДФЛ по трем частям: федеральной, региональной и муниципальной. Также он предлагает закрепить значение фактического проживания налогоплательщика к порядку уплаты налога. Такое изменение положительно скажется на бюджетах муниципалитетов, считает Сафонов. 

"Я считаю, что без концентрации налоговых доходов там, где концентрируются бюджетные расходы решить задачи в сфере здравоохранения, среднего образования, благоустройства – невозможно", - написал мундеп в своем Telegram-канале. 

Сейчас 85% от НДФЛ направляется в бюджет региона, а 15% - в местные бюджеты. При этом они распределяются по месту регистрации организации, вне зависимости от места жительства работника. 

В профильном комитете СФ сейчас занимаются разработкой предложений по совершенствованию системы налогообложения. Предложения депутата Сафонова пообещали учесть в работе. 

Напомним, президент Владимир Путин поручил разработать новые предложения по модернизации системы налогообложения во время своего послания Федеральному Собранию в феврале 2024 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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