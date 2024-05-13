Суд закрыл на два месяца кальянную во Фрунзенском районе за антисанитарию

Фрунзенский районный суд привлек кафе-кальянную на Загребском бульваре к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к общепиту (ст. 6.6 КоАП РФ). Согласно вынесенному решению, заведение Levitan Lounge должно оставаться закрытым в течение двух месяцев.

Проведенная 24 апреля проверка выявила ряд нарушений в работе заведения. В частности, речь шла о небрежной уборке, о мухах возле барной стойки, отсутствии специального инвентаря для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, о следах протечек и повреждения, отсутствии санитарных книжек у персонала и ряде претензий к оборудованию вентиляции.

"Законный представитель факт допущенных нарушений признал, кроме нарушений, касающихся вентиляции, а также отсутствия личных медицинских книжек сотрудников", — уточнили в судебной пресс-службе.

Наказание для юрлиц по вмененной кальянной статье предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или же приостановку работы на срок до 90 суток. Суд приостановил работу заведения на 60 суток, постановив считать назначенный срок с 25 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру