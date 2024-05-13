Беглов пообещал устроить парад на Дворцовой площади по завершении СВО

По завершении СВО на Дворцовой площади устроят парад, заявил губернатор Александр Беглов 13 мая. Обещание стало частью его рассуждений об обрушении части многоэтажки в Белгороде.

В своем выступлении по "Радио России" Беглов отметил героизм спасателей, искавших людей под завалами здания. Он также принес жителям Белгородской области соболезнования от имени петербуржцев и выразил уверенность, что действиям украинских властей будет положен конец. Произойдет это, по версии градоначальника, в случае сплочения граждан вокруг президента Владимира Путина.

"Победой завершим специальную военную операцию и парадом пройдем по Дворцовой площади", — пообещал радиослушателям Беглов.

Обрушение части десятиэтажного дома в Белгороде произошло днем ранее, 12 мая. Как сообщил в понедельник губернатор области Вячеслав Гладков, всего из-под завалов спасатели извлекли тела 15 погибших.

Фото: ЗАКС.Ру