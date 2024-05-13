Ленобласть может принять на отдых 400 белгородских детей, заявил Дрозденко

Около 400 детей из Белгородской области смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Ленобласти предстоящим летом, заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. В соответствии с его поручением, социальный блок должен будет оценить дополнительные возможности по приему белгородских детей.

"Точно сможем в течение летних смен встретить в оздоровительных лагерях Ленобласти 400 ребят с Белгородчины", — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

В настоящее время в лагере "Маяк" отдыхают 150 детей из Белгородской области, добавил Дрозденко. По его утверждению, отзывы об учреждении у них хорошие.

В силу своего географического расположения Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины. В минувшее воскресенье в Белгороде произошло обрушение части 10-этажного дома. Согласно заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-под завалов извлекли 15 погибших

Фото: Александр ДроZденко