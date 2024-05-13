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Новости 19:51

Ленобласть может принять на отдых 400 белгородских детей, заявил Дрозденко

фото ЗакС политика Ленобласть может принять на отдых 400 белгородских детей, заявил Дрозденко

Около 400 детей из Белгородской области смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Ленобласти предстоящим летом, заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. В соответствии с его поручением, социальный блок должен будет оценить дополнительные возможности по приему белгородских детей.

"Точно сможем в течение летних смен встретить в оздоровительных лагерях Ленобласти 400 ребят с Белгородчины", — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

В настоящее время в лагере "Маяк" отдыхают 150 детей из Белгородской области, добавил Дрозденко. По его утверждению, отзывы об учреждении у них хорошие.

В силу своего географического расположения Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины. В минувшее воскресенье в Белгороде произошло обрушение части 10-этажного дома. Согласно заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-под завалов извлекли 15 погибших

Фото: Александр ДроZденко


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