Комиссия ЗакСа поддержала проект об уведомлении МВД о концертах за месяц

Постоянная комиссия Заксобрания по образованию, культуре и науке рассмотрела на очередном заседании проект федеральной инициативы, касающейся обеспечения порядка на зрелищных мероприятиях. Члены комиссии не представили каких-либо замечаний или предложений к инициативе, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Проект предусматривает дополнение Основ законодательства РФ о культуре новой статьей 52.2, посвященной обеспечению порядка и безопасности на зрелищных мероприятиях. Текст обязывает организаторов вместе с собственниками помещений принимать меры по обеспечению безопасности происходящего.

Среди прочего, организаторы должны будут за 30 дней до запланированного события уведомлять о нем МВД, местное самоуправление и госорганы. Речь идет о тематике, месте и времени проведения, а также о планируемом количестве участников. О случаях корректировки переданной ранее информации нужно будет сообщать отдельно.

"Основной проблемой, связанной с обеспечением безопасности и общественного порядка на зрелищных мероприятиях, является недостаточная информированность органов власти различного уровня о проводимых мероприятиях", — объяснили в ЗакСе необходимость подобной новеллы.

Также проект раскрывает смысл понятий "место проведения зрелищного мероприятия" и "организатор зрелищного мероприятия", давая им однозначную трактовку, и содержит ряд иных положений. В случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года, уточнили в ЗакСе.

Фото: ЗАКС.Ру