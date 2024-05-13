Суд обязал Пулково обезопасить рейсы от птиц

Московский районный суд обязал аэропорт Пулково обеспечить орнитологическую безопасность для предотвращения столкновений самолетов с птицами, сообщили 13 мая в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Иск был ранее подан транспортным прокурором.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки безопасности полетов, предпринятой сотрудниками транспортной прокуратуры. Ревизия показала, что оператор аэропорта "не проводит весь необходимый комплекс мер по контролю за орнитологической обстановкой для предупреждения столкновения воздушных судов с птицами", уточнили в ведомстве.

Прокурор подал иск с требованием обязать оператора Пулково установить оборудование для наблюдений за орнитологической обстановкой. На это он просил дать аэропорту полгода с момента вступления решения суда в законную силу.

Суд удовлетворил требование в полном объеме.

Как передает "Фонтанка", оператор Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы" уже заявил о намерении обжаловать решение суда. В Пулково отметили, что с прошлого года используют систему Orni, позволяющую отслеживать полет до 100 птиц на расстоянии 20 километров. Также там указали на имеющиеся в распоряжении приспособления для отпугивания пернатых и на принимаемые для борьбы с птицами меры. За год количество инцидентов с птицами уменьшилось вдвое, отметили представители аэропорта.

Фото: ЗАКС.Ру