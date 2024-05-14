В Петербурге 14 мая возвращается майское тепло

В Петербурге постепенно начинает теплеть, осадков в городе тоже не ждут, об этом 14 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет под влиянием северной периферии обширного барического максимума, и вместе с западными потоками в атмосфере в регион начнётся более активное поступление тёплых воздушных масс. Из-за этого в городе будет достаточно облачная погода, но вероятность осадков все равно невелика.

Воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 15 мая, в городе осадков не ожидают, а температура воздуха прогреется до 19 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру