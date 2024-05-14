Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

Правоохранительные органы задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, об этом 14 мая пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что он задержан в качестве подозреваемого в уголовном преступлении, расследование ведет Главное военнно-следственное управление СК РФ. На данный момент, следователи уже обратились в суд с просьбой избрать Кузнецову мерц пресечения в виде заключения в СИЗО.

Также у бывшего начальника провели обыск дома, другие детали дела пока не уточняются.

На должности начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов работал с мая 2023 года.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ