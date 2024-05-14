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Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

фото ЗакС политика Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

Правоохранительные органы задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, об этом 14 мая пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что он задержан в качестве подозреваемого в уголовном преступлении, расследование ведет Главное военнно-следственное управление СК РФ. На данный момент, следователи уже обратились в суд с просьбой избрать Кузнецову мерц пресечения в виде заключения в СИЗО.

Также у бывшего начальника провели обыск дома, другие детали дела пока не уточняются.

На должности начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов работал с мая 2023 года.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ


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