Беглов поздравил худрука МДТ Льва Додина с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 80-летием художественного руководителя и директора Академического Малого драматического театра – театра Европы Льва Додина, об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

"Вы вносите неоценимый вклад в развитие российского сценического искусства. Благодаря Вам Малый драматический театр не только продолжает свои богатые традиции, но и открыт новым идеям и проектам", – сказал Беглов.

Также градоначальник отметил, что не одно поколение петербуржцев любит постановки Додина, и они все еще привлекают внимание большого количества людей. В конце Беглов пожелал ему здоровья, творческого долголетия, успеха и вдохновения.

Фото: ЗАКС.Ру