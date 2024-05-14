В Петербурге следователи провели обыски по адресам проживания мигрантов

Петербургские следователи провели обыски по адресам проживания мигрантов из-за уголовного дела в отношении старшего участкового уполномоченного полиции, об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как рассказали следователи, участкового обвиняют в получении взяток с февраля 2023 года по апрель 2024 года на общую сумму не менее 70 тысяч рублей. Предполагается, что он получал деньги от предпринимателя, занимающегося реализацией железнодорожных и авиабилетов. Кроме этого, обвиняемый поддерживал отношения с некоторыми мигрантами.

Во вторник, 14 мая, ведомство совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии провели десять обысков и не менее 60 задержаний мигрантов.

На данный момент, выясняются обстоятельства их пребывания в России и решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу