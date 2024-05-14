Пострадавшая от упавшей глыбы с крыши петербурженка смогла отсудить 6,5 млн рублей

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск Валентины Лежневой, которая пострадала от упавшей глыбы льда, к "БТК Девелопмент" о взыскании компенсации морального вреда, об этом 14 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что в декабре 2021 года женщина проходила мимо дома на набережной реки Мойки, и в этот момент на нее упала глыба льда. Пострадавшую экстренно доставили в больницу без сознания.

После случившегося было возбуждено уголовное дело, а затем установлено, что "БТК Девелопмент" не убрали кровлю и фасадную часть дома от льда, поэтому глыба упала на женщину. Лежневая получила тяжкие телесные поврежедния, а в 2022 году получила инвалидность.

Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда на сумму в 6,5 млн рублей и судебные расходы в размере 83 700 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру