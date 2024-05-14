Беглов попросил петербуржцев проявить терпение к ремонту станций метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего отчета 14 мая призвал жителей города набраться терпения и дождаться окончания работ по реконструкции некоторых станций метрополитена, передает корреспондент ЗАКС.Ру из БКЗ "Октябрьский".

- Я хотел попросить наших петербуржцев набраться терпения. Это необходимая работа для безопасности горожан, - рассказал Беглов.

К началу лета закрыть для пассажиров планируют станцию метро "Фрунзенская". Реконструкция может занять три года. Также на ремонте остается станция метро "Чернышевская".

Сейчас в городе проектируется 58 объектов метрополитена. Главная задача, по словам градоначальника, развить высокую скорость при возведении новых станций метро. Пока что этого добиться не получается из-за старого оборудования. Отметим перед выборами губернатора в Петербурге, в сентябре, планируют открыть новую станцию метро "Горный институт".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру