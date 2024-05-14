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Новости 16:24

Беглов попросил петербуржцев проявить терпение к ремонту станций метро

фото ЗакС политика Беглов попросил петербуржцев проявить терпение к ремонту станций метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего отчета 14 мая призвал жителей города набраться терпения и дождаться окончания работ по реконструкции некоторых станций метрополитена, передает корреспондент ЗАКС.Ру из БКЗ "Октябрьский". 

- Я хотел попросить наших петербуржцев набраться терпения. Это необходимая работа для безопасности горожан, - рассказал Беглов. 

К началу лета закрыть  для пассажиров планируют станцию метро "Фрунзенская". Реконструкция может занять три года. Также на ремонте остается станция метро "Чернышевская". 

Сейчас в городе проектируется 58 объектов метрополитена. Главная задача, по словам градоначальника, развить высокую скорость при возведении новых станций метро. Пока что этого добиться не получается из-за старого оборудования. Отметим перед выборами губернатора в Петербурге, в сентябре, планируют открыть новую станцию метро "Горный институт". 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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