Комтранс оборудует по 25 адресам парковочные места для инвалидов

В Петербурге стартовали работы по обустройству дополнительных парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, сообщили 14 мая в комитете по транспорту. Всего в 2024 году планируется организовать такие места по 25 адресам в 13 районах города.

"Сегодня начались работы по установке необходимых дорожных знаков. Первые такие технические средства организации дорожного движения появились на улице Тамбасова", — сообщили в комтрансе и добавили, что затем приступят к нанесению необходимой дорожной разметки.

Работы по всем адресам должны будут полностью завершиться к концу лета.

В комитете отметили, что в одной лишь зоне платной парковки, охватывающей четыре района Петербурга, насчитывается около пяти тысяч мест для стоянки инвалидов. До конца года должно появиться еще 100 таких мест. Вне зоны платной парковки оборудовано 500 мест для инвалидов.

Фото: ЗАКС.Ру