Госдума утвердила кандидатуры на должности министров в новом правительстве

Государственная дума на пленарном заседании 14 мая утвердила кандидатуры глав министерств в новом правительстве. Перед этим претенденты на должности попеременно выступали перед депутатами.

Одобрение парламентариев получили все 16 кандидатов. Теперь Дума должна будет направить президенту информацию о принятых решениях.

Пост главы Минпромторга должен будет занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавит Минспорта. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвержден на пост главы Минэнерго, глава Курской области Роман Старовойт — на пост главы Минтранса. Первая замглавы Минсельхоза Оксана Лут пересядет в кресло руководителя ведомства.

Александр Козлов сохранит за собой пост главы Минприроды, Антон Котяков — главы Минтруда. Сергей Кравцов должен будет остаться министром просвещения, Ольга Любимова — министром культуры, Михаил Мурашко — главой Минздрава, Максим Решетников — главой Минэкономразвития. Антон Силуанов, Ирек Файзулин, Валерий Фальков, Алексей Чекунков и Максут Шадаев удержат прежние посты глав Минфина, Минстроя, Минобрнауки, Минвостокразвития и Минцифры соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру