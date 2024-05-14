Петербург может инициировать на федеральном уровне запрет движения самокатов по тротуарам

Губернатор Петербурга Александр Беглов на выездном заседании Законодательного собрания в БКЗ "Октябрьский" 14 мая заявил, что правительство города готовит поправки в федеральные нормы, ужесточающие требования к использованию электросамокатов в городе.

Тему на заседании поднял лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Он передал губернатору обеспокоенность горожан, просящих в обращениях депутатам и в соцсетях "обуздать" самокатчиков.

"Я сам, можно сказать, чуть не пострадал от самокатчиков, мою супругу сбивали самокатчики", - заявил Кононенко.

Губернатор Беглов признал, что проблема с движением самокатов по улицам города действительно существует.

"Это проблема в нашем городе. Многие сталкиваются с нею. Во-первых, те фирмы, которые предоставляют в прокат самокаты, не зарегистрированы в Петербурге и не платят никаких налогов городу. Второе: они не платят за парковочные места, где размещают свою технику. Справедливо это? Конечно, нет", – заявил градоначальник.

Он также отметил, что бывают случаи, когда люди управляют самокатами в нетрезвом виде.

"Что хорошего, когда по тротуарам летит непонятно на какой скорости тот или иной, скажем, чудак. Приятно это? Неприятно это", – описал проблему губернатор.

Однако, Беглов отметил, что с компаниями, предоставляющими самокаты в прокат, ведется работа и уже удалось достигнуть успехов в регулировании этой сферы. Так, в городе введены более жесткие ограничения скорости для электросамокатов, определены зоны, где передвигаться на СИМ (средствах индивидуальной мобильности) нельзя, а также где их можно парковать. Кроме того, в Законодательном собрании обсуждают инициативы по теме СИМ.

Но этих мер недостаточно, считает Беглов. Он заявил, что в ближайшее время правительство города рассмотрит поправки, которые будет предложено внести депутатам Госдумы от Петербурга. Смольный этой инициативой хочет наделить город полномочиями по определению ограничений движения СИМ, установить в числе требований к компаниям статус налогового резидента РФ, сделать места парковок самокатов платными и запретить движение по площадям и тротуарам.

Напомним, впервые отчет губернатора перед депутатами Заксобрания проходил вне стен Мариинского дворца. Перенести площадку в БКЗ решили специально для большей вместимости зала.

Фото: ЗАКС.Ру