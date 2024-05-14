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Новости 18:45

Петербург может инициировать на федеральном уровне запрет движения самокатов по тротуарам

фото ЗакС политика Петербург может инициировать на федеральном уровне запрет движения самокатов по тротуарам

Губернатор Петербурга Александр Беглов на выездном заседании Законодательного собрания в БКЗ "Октябрьский" 14 мая заявил, что правительство города готовит поправки в федеральные нормы, ужесточающие требования к использованию электросамокатов в городе. 

Тему на заседании поднял лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Он передал губернатору обеспокоенность горожан, просящих в обращениях депутатам и в соцсетях "обуздать" самокатчиков. 

"Я сам, можно сказать, чуть не пострадал от самокатчиков, мою супругу сбивали самокатчики", - заявил Кононенко.

Губернатор Беглов признал, что проблема с движением самокатов по улицам города действительно существует.  

"Это проблема в нашем городе. Многие сталкиваются с нею. Во-первых, те фирмы, которые предоставляют в прокат самокаты, не зарегистрированы в Петербурге и не платят никаких налогов городу. Второе: они не платят за парковочные места, где размещают свою технику. Справедливо это? Конечно, нет", – заявил градоначальник. 

Он также отметил, что бывают случаи, когда люди управляют самокатами в нетрезвом виде. 

"Что хорошего, когда по тротуарам летит непонятно на какой скорости тот или иной, скажем, чудак. Приятно это? Неприятно это", – описал проблему губернатор.   

Однако, Беглов отметил, что с компаниями, предоставляющими самокаты в прокат, ведется работа и уже удалось достигнуть успехов в регулировании этой сферы. Так, в городе введены более жесткие ограничения скорости для электросамокатов, определены зоны, где передвигаться на СИМ (средствах индивидуальной мобильности) нельзя, а также где их можно парковать. Кроме того, в Законодательном собрании обсуждают инициативы по теме СИМ. 

Но этих мер недостаточно, считает Беглов. Он заявил, что в ближайшее время правительство города рассмотрит поправки, которые будет предложено внести депутатам Госдумы от Петербурга. Смольный этой инициативой хочет наделить город полномочиями по определению ограничений движения СИМ, установить в числе требований к компаниям статус налогового резидента РФ, сделать места парковок самокатов платными и запретить движение по площадям и тротуарам. 

Напомним, впервые отчет губернатора перед депутатами Заксобрания проходил вне стен Мариинского дворца. Перенести площадку в БКЗ решили специально для большей вместимости зала. 

Фото: ЗАКС.Ру


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